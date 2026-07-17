Da Sottil a Valentini: tutti gli esclusi dalla nuova Fiorentina di Grosso. Tanto lavoro per Paratici

La Fiorentina targata Fabio Grosso ormai lavora al Viola Park da domenica scorsa, con un nutrito gruppo fatto di pedine già note, nuovi acquisti e giovani pronti a mettersi in mostra. Nel gruppo viola però non figurano alcuni elementi ancora sotto contratto con la squadra gigliata, a cui il ds viola Fabio Paratici dovrà trovare una sistemazione nel calciomercato attualmente in corso.

Due difensori fuori dal progetto

Il classe 2007 Eman Kospo potrebbe anche restare a fare il fuoriquota in Primavera, ma difficilmente questo sarà il suo destino. Il difensore centrale bosniaco è destinato a partire, per provare a trovare continuità altrove dopo un primo anno in viola ai margini. E Valentini? Per l’ennesima volta l’argentino classe ’99 resta totalmente fuori dai radar. Per lui pronto un altro addio… e stavolta il rientro in Sudamerica (Gremio al posto di Viery?) non è da escludere, anzi.

Mediana pronta a salutare tanti elementi

Richardson ha lasciato la Danimarca dopo il prestito al Copenhagen ed è pronto a fare ritorno in Francia, al Le Havre, suo vecchio club delle origini. Bianco non è stato riscattato dal Paok, che aveva offerto alla Fiorentina meno soldi di quanto pattuito, ma ripartirà nuovamente. Nessuna chance per Barak: il ceco lascerà di nuovo la Fiorentina dopo l’annata alla Sampdoria.

Nzola-Fiorentina, è finita da tempo

M’Bala Nzola non ritroverà Grosso dopo gli ultimi mesi assieme a Sassuolo, e la Fiorentina dovrà liberarsi ancora del suo corposo ingaggio: la scadenza del contratto del classe ’96 angolano è fissata alla prossima estate. Nessuna ultima occasione per Sottil, che di rientro da Lecce dirà addio alla Fiorentina, avendo il contratto in scadenza tra un anno. In cerca di squadra anche il versatile attaccante Filippo Distefano dopo l’annata a Carrara, per lui ancora due anni di contratto con la Fiorentina.

Due colonne della Primavera scudettata salutano la Fiorentina

Il capitano uscente della Primavera gigliata Niccolò Trapani e il bomber Riccardo Braschi si sposteranno in prestito dopo lo Scudetto in viola. I due classe 2006 andranno a fare esperienza fuori Firenze, dopo tanti anni in viola. Trapani, terzino destro o sinistro all’occorrenza, calciatore molto solido e affidabile, ha richieste anche in Serie B. Braschi è reduce dall’esordio anche in Serie A alla Fiorentina, con il palo colpito all’Olimpico come biglietto da visita, ed è in attesa di trovare la miglior destinazione per provare a sbocciare tra i professionisti.