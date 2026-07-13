Andrea Sottil, allenatore e padre del calciatore della Fiorentina Riccardo, da poche ore ufficialmente escluso dai convocati per il ritiro estivo al Viola Park, ha parlato a Radio Bruno.

Su Paratici

“La Fiorentina può contare su un direttore sportivo del calibro di Fabio Paratici. Per questo le operazioni di mercato concluse dal club non mi sorprendono: parliamo di un dirigente di grande esperienza e qualità, capace di agevolare trattative importanti e di alto livello”

Sul figlio

“Negli ultimi due mesi Riccardo ha dovuto convivere con un'ernia che gli ha creato parecchi problemi. Ora, però, ha recuperato e sta lavorando intensamente per arrivare nelle migliori condizioni all'inizio della nuova stagione. L'esclusione dal ritiro rientra nelle valutazioni della società: nel calcio queste decisioni fanno parte del gioco. In questo momento l'obiettivo principale è ritrovare la migliore forma fisica. Se alla Fiorentina non dovesse esserci spazio per lui, valuteremo insieme la soluzione più adatta. Ha ancora un anno di contratto, ma ritengo che, per il suo percorso, sia arrivato il momento di trovare una sistemazione definitiva. La Fiorentina è libera di fare le proprie scelte tecniche, così come Riccardo ha il diritto di cercare un contesto in cui possa esprimere tutto il suo valore. A mio avviso ha le qualità per fare bene ovunque”.