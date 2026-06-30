Sottil, l’ultima insperata occasione? L’addio alla Fiorentina è dietro l’angolo

Ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina Riccardo Sottil, che rientrerà a Firenze dopo l’ennesima annata deludente. In prestito a Lecce, tra infortuni, esclusioni e prove opache il classe ’99 cresciuto nel vivaio viola non ha rubato l’occhio, anzi. Sottil rientrerà al Viola Park per provare ancora una volta a rimettersi in gioco, in attesa di capire il proprio futuro.

Uno spazio difficile da trovare

Dopo l’addio in prestito secco della scorsa stagione, quando dopo poche settimane fu subito chiaro che non c’era feeling con Pioli, Sottil stavolta troverà Grosso. Il modulo dell’ex allenatore del Sassuolo è più congeniale alle caratteristiche del giocatore torinese, ma è da capire se per lui possa esservi possibilità di trovare posto nella rosa della Fiorentina… ipotesi che al momento appare remota.

Storia mai decollata

Sottil non ha mai spiccato il volo in viola, nonostante la fiducia della società che gli fece firmare un contratto molto lungo e considerevole dopo averlo controriscattato dal Cagliari. Il 30 giugno 2027 il contratto di Sottil giungerà al termine, quando l’ala piemontese avrà già compiuto 28 anni: giunto alla piena maturità della carriera, il figlio d’arte viola è rimasto in un limbo da cui mai è riuscito ad uscire.