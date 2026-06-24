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Graziani: "Basta con Sottil, ormai a Firenze ha fallito. De Gea? Ci penserei due volte prima di cederlo"

Redazione /
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Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha detto la sua su David De Gea: “Parliamo di un ottimo portiere, di un campione. Capita a tutti di incappare in una stagione negativa. Se trovi un'alternativa valida e che costa meno bene, ma non è così facile soprattutto sul piano del carisma e della personalità. Ci penserei due volte prima di cedere uno come lui”.

“Sottil ha fatto il suo tempo”

Poi ha aggiunto: “Basta cn Sottil, ormai per lui a Firenze non è andata. Non vale la pena puntarci ancora, è l'emblema di un calcio dove ormai tutte le società si ritrovano ad avere a che fare con decine di esuberi ogni anno. Sulle fasce serve gente nuova, come per l'appunto Koleosho che spero davvero arrivi in quanto lo ritengo un profilo molto interessante”. 

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