L'allenatore Andrea Sottil, padre del calciatore della Fiorentina Riccardo, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Stagioni come l'ultima possono capitare, ovviamente dispiace prima di tutto per i tifosi che non meritavano un campionato del genere e che giustamente sono delusi. Vanoli è stato bravo a prendere la barca e portarla in porto nonostante tutte le difficoltà del caso, da collega non posso che elogiare il suo lavoro. Sicuramente sarà rimasto male della mancata conferma, però sicuramente Paratici avrà fatto le sue valutazioni”.

“Grosso beneficerà di Paratici”

Poi ha aggiunto: “Un allenatore da solo non può farcela, serve che sia supportato da bravi dirigenti. Nel caso della Fiorentina sarà fondamentale la presenza di Paratici, uno dei migliori direttori a livello internazionale, e sono sicuro che Grosso ne beneficerà".

“Udogie sarebbe un grande colpo”

Su Udogie: “Destiny è un calciatore fantastico, un esterno di fascia che può giocare sia nella difesa a quattro sia come quinto di centrocampo con la difesa a tre. Sa tagliare benissimo il campo, quando sta bene fisicamente ha un cambio di passo devastante e ha anche una buona tecnica. Lo reputo un giocatore veramente forte, quest'anno ha avuto qualche problema fisico ma se la Fiorentina lo riportasse in Italia farebbe un gran colpo”.