Massimo Sandrelli, giornalista e tifoso della Fiorentina, ha parlato delle mosse sul mercato viola a Radio Bruno.

Le parole di Sandrelli

"Viery? Io credo che Paratici abbia rapporti tali da poter autorizzare questo tipo di scommessa. Ora però serve tutto il resto. Al momento c’è movimento e si fanno molte chiacchiere, ma il problema sono i giocatori in eccesso, che sono una cinquantina. Un altro nodo è l’abbassamento del monte ingaggi. Il problema non è Rubino, è De Gea, è Gudmundsson. Il problema riguarda quei giocatori che hanno già contratti pesanti ma non hanno reso. Se l’indicazione è quella di ridurre il monte ingaggi, allora bisogna mandare via chi guadagna di più".

Tracciare linee

"Alcuni di questi sono anche i migliori, altrimenti non avrebbero stipendi così alti. A un certo punto bisogna tracciare una linea. Kean è un giocatore che a 50 milioni non ha trovato nessuno disposto a prenderlo. Ha un alto potenziale, ma bisogna considerare anche la costanza di rendimento. Se in un anno fai 20 gol e per cinque anni resti a secco, il valore va necessariamente ridimensionato. Bisogna anche capire chi sia realmente interessato a lui. dopo un anno così non è facile. Guardate Dodò, doveva andare al Barcellona, ora si fa fatica a trovare chi lo vuole".