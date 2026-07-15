Un altro esubero in partenza nei prossimi giorni: accordo raggiunto per il ritorno in Francia. Cifre e dettagli dell'operazione

Continua a sfoltirsi la rosa della Fiorentina, che si libera di un altro esubero, stavolta a centrocampo.

Amir saluta Firenze

Lo riporta Le Parisien: sarebbe stato raggiunto un accordo per il ritorno di Amir Richardson al Le Havre, squadra francese che lo ha lanciato tra i professionisti nonché club più antico di Francia. Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

A caccia di riscatto

Dopo una breve e sfortunata parentesi di sei mesi col Copenhagen, dove era stato praticamente messo fuori rosa in tempi record, è tutto pronto per il suo ritorno in Francia, terra che lo ha lanciato calcisticamente. Le visite mediche sono fissate nei prossimi giorni.