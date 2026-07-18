R.Galli: "La disponibilità economica della Fiorentina sta facendo la differenza per Paratici. Adesso Fagioli potrebbe partire"

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulle ultime mosse della Fiorentina di Fabio Paratici.

“Dopo queste prime settimane di mercato credo che l'obiettivo di tutti sia, non di capire dove arriveremo alla fine di questa stagione, ma se la Fiorentina si sta davvero trasformando in qualcosa che non eravamo abituati a vivere. Mi piace molto questo mercato, al di là della qualità che sta portando a Firenze soprattutto per la mentalità che il club sta adesso dimostrando”.

“La disponibilità economica sta facendo la differenza”

Ha sottolineato anche un aspetto: “Andrebbe sottolineato in primis la disponibilità che la famiglia Commisso ha messo, e stanno continuando a mettere, a disposizione di Fabio Paratici. Credo che quando vuoi fare un mercato del genere credo che la dirigenza abbia già chiarito che se vogliamo fare un certo tipo di mercato bisogna investire tot soldi, mentre se vogliamo fare altro si può spendere meno ma senza avere garanzie di creare qualcosa di importante. La disponibilità economica messa a disposizione di Paratici fa la differenza. Sono convinto però anche che Paratici sia preparato a vendere, ma non può sapere adesso quanto incasserà, e quindi molto probabilmente gli incassi di fine mercato potrebbero essere meno di quelli che immagini all'inizio”.

“Non credo che Paratici si faccia condizionare dal mercato in uscita”

Ha ache aggiunto: “Saremo costretti a vendere qualcuno che per noi sarebbe potuto essere un gioiello, ma che non ha mai dimostrato di esserlo. Non credo, quindi, che Paratici stia operando già sapendo dove andrà a trovare i soldi necessari per equilibrare il bilancio; credo anzi che sia stato molto bravo a convincere i Commisso su quale potrebbe essere stata al strategia per dare una sterzata importante, con effetti immediati ma anche in prospettiva. Sono arrivati giocatori importanti come Atta e Oulai, ma sono convito che già nell'acquisto di Viery la Fiorentina ci ha dimostrato una cosa: fiutando l'arrivo di una big, ha scelto di chiudere in fretta l'operazione. Si è capito che la concorrenza poteva fare la differenza ed è stato scelto di pagare l'iniziale richiesta del Gremio senza contrattare troppo”.

"Adesso una cessione di Fagioli è sempre piu probabile"

Ha detto anche due parole su Niccolò Fagioli, che potrebbe rischiare il posto dopo l'arrivo di Oulai: “Non metto la parola rischio attorno al suo futuro, ma la capisco. Per come si sta muovendo il mercato della Fiorentina adesso io credo che la cessione possa essere uno scenario che possa avverarsi. Di sicuro se succederà sarà venduto bene, non certo svenduto: é un giocatore che ha un suo mercato, un suo potenziale ed una valore di mercato importante. Se queste situazione venissero a crearsi la Fiorentina sarà libera di prendere in considerazione qualsiasi cosa. Noi non siamo qui ad dire che arrivato Oulai, Fagioli sia destinato a partire”