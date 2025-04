Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della gara di ieri contro l'Empoli e anche in vista del prossimo match contro il Real Betis.

"E' stata una vittoria sofferta. Tolti i primi venti minuti, dopo il gol di Fazzini c'è stata sofferenza. Certo, alla fine vuoi solo portare a casa la vittoria, ma per quello che abbiamo visto non è stata una super prestazione. Per il momento è stata una vittoria ininfluente per la classifica, vediamo se le prossime lo saranno. Bisogna sperare in qualche passo falso delle concorrenti. A Siviglia devi giocare con le certezze che hai. Servirà una difesa più granitica rispetto alle ultime due partite, dove abbiamo sofferto.

Bisognerà pensare una partita alla volta. In Spagna serve dare un segnale. La Fiorentina sa pressare, sa ripartire, bisogna stare più attenti nel momento in cui si perde palla. Sarà una semifinale contro una squadra forte. Ma con le avversarie forti abbiamo dimostrato di saper giocare bene. Ce la possiamo giocare".