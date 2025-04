A Lady Radio ha parlato l'ex giocatore e commentatore Sky Lorenzo Minotti, che ha parlato di Fiorentina e della prossima gara contro il Real Betis: "Si alza il livello della difficoltà per i viola, questo Betis sta lottando per il quinto/sesto posto, vuole andare in Champions. Il percorso europeo è stato altalenante, ha preso sottogamba la prima parte ma quando è iniziata la fase finale ha fatto molto bene. Sarà una partita complicata per la Fiorentina per il valore dell'avversario. I viola però con le squadre propositive ha sempre dimostrato di trovarsi a proprio agio.

La Fiorentina magari starà un po' più bassa e ripartirà e attaccherà negli spazi. Però la qualità dei tre dietro la punta, Antony, Isco e Jesus Rodriguez è tanta roba. Ci sono singoli importanti. L'attacco loro ha qualità e in difesa bisognerà essere bravi. La Fiorentina ha vinto con Juventus e con Inter stando compatta e ripartendo, ma anche ieri contro l'Empoli il primo gol è nato così. Situazioni del genere ce ne saranno tanti, loro tengono la difesa alta e concedono qualcosa.

La Fiorentina ha fatto il campionato che doveva fare, sta sognando una qualificazione europea come da obiettivo. La classifica è compressa e saranno decisivi gli scontri diretti. Quest'anno arrivare settimi ci sta non possa bastare".