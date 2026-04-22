Benedetto Ferrara: "La società è in debito con i tifosi: confermare Vanoli non lo ripagherebbe. La gente allo stadio si annoia"

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Ho tanto rispetto per Vanoli, però le sue parole lasciano il tempo che trovano. Giocatori rivalorizzati? Io vedo solo Fagioli, mentre tanti altri sono svalutati. Non si sa bene come sia stata costruita questa squadra”.

“Vanoli? La sua conferma non ripagherebbe il debito”

Sull'ipotesi Grosso: “Sicuramente è un candidato plausibile per allenare la Fiorentina. La domanda è: cosa si vuole fare con lui? Dove si vuole arrivare? La durata del contratto di Paratici è considerevole, quindi ha un bel compito. Adesso vanno riconquistati i tifosi, che sono delusi. Avete visto la Fiorentina a Lecce? Non so come Vanoli possa trasformare il suo gioco, è questo… La squadra continua a vagabondare nel buio. Confermare Vanoli non ripagherebbe il debito che la società ha nei confronti dei tifosi”.

“La gente si annoia, l'amore invece va nutrito”

“La gente allo stadio si annoia, invece l'amore deve essere nutrito. Questo club deve tanto ai tifosi della Fiorentina, soprattutto dopo un anno così psicotico. La piazza potrebbe disinnamorarsi. Rifondazione? Va fatta, come quella del primo Montella. Serve un allenatore ambizioso, che abbia idee”.