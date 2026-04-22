Cecchi: "Firenze ingenerosa con Vanoli, ma proprio per questo non si deve ripartire con lui"

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista Stefano Cecchi ha detto la sua sull'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli: “Io sono dell'idea che bisogna solo dirgli grazie. Detto questo non lo terrei, perché ricominciare con lui significherebbe ricominciare con l'80% dei tifosi contro. Resta il fatto che Vanoli ha fatto una piccola impresa, prendendo in carico una squadra inesistente in una situazione in cui tutta l'Italia ci dava per spacciati”.

“Che fine ha fatto Kean?”

Poi ha aggiunto: “Firenze è un po' ingenerosa con Vanoli, che ha evitato una retrocessione che sembrava scontata. Anche a me non convince tenerlo, ma non scordiamoci cosa ha fatto. Kean? Mi chiedo che fine abbia fatto e dove sia. Anche se sei infortunato, perché non sei andato con la squadra almeno in una trasferta importante come quella di Londra?”.