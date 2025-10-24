“Lo stadio? Non rispondo, ho già dato molto con la Fiorentina”. Queste parole pronunciate dall'ex sindaco di Firenze e ora eurodeputato, Dario Nardella, in giornata.

“Finalmente Nardella ha fatto una cosa sensata”

Parole queste che hanno innescato l’ira del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi: “Finalmente – replica – fa la prima cosa sensata sull’argomento da molti anni: Nardella tace. Avevamo messo in guardia sull’errore tragico di fare lo stadio coi soldi del contribuente e del Pnrr. Avevamo detto che non avrebbero rispettato i tempi per il centenario della Fiorentina. E Nardella ci ha deriso per anni".

“La scelta giusta era quella di Casini”

E poi: “La scelta giusta era quella di Casini a Bagno a Ripoli: investimento della Fiorentina, pagato dalla generosa famiglia Commisso. Nardella ha voluto fare il fenomeno e la conclusione è sotto il naso di tutti: Fiorentina in mezzo al guado, Fiesole in ritardo, Comune in difficoltà. L’unica buona notizia è che non si occupa più di Firenze e di curva Fiesole”.