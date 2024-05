La Reggiana ha scelto il post Goretti. Adesso il direttore sportivo può firmare con la Fiorentina

In casa Reggiana sono ore di cambiamenti, specialmente per quanto riguarda la figura del direttore sportivo. Dopo il comunicato con cui la società ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto che legava Roberto Goretti al club granata, si è deciso di continuare con Marcello Pizzimenti, riporta Gianluca Di Marzio.

La decisione in casa Reggiana per il post Goretti

Con Goretti che verrà alla Fiorentina, confermando l'intuizione vincente del presidente Salerno che lo portò a Reggio Emilia, si continua in società nel segno della continuità con la scelta dello storico braccio destro da sempre dello stesso Goretti.

Il futuro di Nesta

Per quanto riguarda l'allenatore, invece, la Reggiana sta aspettando una risposta da parte di Alessandro Nesta, che in questa stagione ha avuto a disposizione Alessandro Bianco. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina ha disputato un discreto campionato, affermandosi come titolare indiscusso dello schieramento di Nesta, il quale adesso deve decidere il proprio futuro.