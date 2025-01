Fiorentina interessata ad un giovane centrocampista ex Lazio per il mercato invernale? Nel 2021 fu scartato ad un provino...

Dopo l'acquisto ufficiale di Valentini e l'imminente arrivo di Folorunsho, la Fiorentina continua a guardare sul mercato e, più precisamente, in Germania. Come riporta la BILD, infatti, i viola sarebbero interessati ad un classe 2005 in forza al Saarbrücken, che già nel 2021 avrebbe fatto un provino per entrare nell'orbita Fiorentina, venendo però scartato.

Si tratta di Jacopo Sardo, centrocampista centrale trasferitosi in Germania quest'estate: dopo aver fatto la trafila delle giovanili della Roma, è passato all'altra squadra capitolina, la Lazio, che lo ha ceduto quest'anno prima che il ragazzo potesse esordire in prima squadra. L'anno scorso, con la Primavera della Lazio, ha collezionato 25 presenze, condite da 8 gol e 2 assist, ma la sua carriera non è decollata neanche dopo il passaggio al Saarbrücken, che si trova al terzo posto della terza divisione tedesca: anche qua, non è ancora arrivato l'esordio tra i grandi. La Fiorentina, secondo il tabloid tedesco, starebbe pensando seriamente ad un'offerta per gennaio.