Fiorentina blindata al Viola Park: Vanoli e squadra d'accordo con il ritiro scelto dalla società. Contro la Cremonese chi gioca?

Da ieri pomeriggio la Fiorentina si è letteralmente chiusa al Viola Park: ritiro e porte chiuse fino a domenica, quando a Firenze arriverà la Cremonese. Inizia dunque in ritiro il 2026 della squadra gigliata.

Importanza capitale

Una scelta optata dai dirigenti viola ma avallata sia da Paolo Vanoli che dal gruppo squadra, al lavoro in queste ore per una partita dall'importanza capitale. Si cerca concentrazione e quell'attenzione ai dettagli che è quasi sempre mancata in questa prima parte di stagione.

Chi gioca?

Al Franchi tornerà in campo dal 1' Ranieri in difesa, mentre Gosens non sembra avere ancora i 90 minuti nelle gambe. Influenza passata per Mandragora, Dodo e Gudmundsson, alle prese con i malanni di stagione ma adesso ritornati in forma.