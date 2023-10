Buone notizie per l'Empoli: con la Fiorentina Andreazzoli potrebbe ritrovare il suo portiere titolare

Se, come abbiamo già sottolineato a causa delle nazionali e di infortuni, il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli in questi giorni avrà a disposizione un organico ristretto per preparare la delicata trasferta di Firenze nelle ultime ore filtra ottimismo per quanto riguarda le condizioni fisiche del numero uno azzurro Elia Caprile.

Secondo quanto riportato quest’oggi da PianetaEmpoli it l’ex portiere del Bari, ormai indisponibile dalla prima giornata di campionato, sembra esser molto vicino al rientro in campo. Già nell’ultima uscita degli azzurri contro l’Udinese il portiere classe 2001 era comunque risultato disponibile, seppur restando per tutti i novanta minuti in panchina.

Sabato prossimo però la squadra allenata da Andreazzoli giocherà un'amichevole contro il Modena e, secondo quanto riportato, la possibilità che il portiere di proprietà del Napoli sia titolare sono alte. La cosa di conseguenza potrebbe quindi influire su chi sarà il titolare contro la Fiorentina: al momento il tecnico non ha ancora preso una decisione, ma le possibilità che il portiere italiano possa essere preferito a Berisha cominciano a salire.