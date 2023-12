Insigne e un ritorno nel calcio che conta? Intanto ci prova... Bernardeschi: "Spero di tornare alla Juventus a gennaio. Europeo? Per Spalletti ci sono"

La Fiorentina punta Lorenzo Insigne, che dunque tornerebbe a giocare in Serie A dopo l'esperienza, ancora in atto, al Toronto in MLS. A cercare un ritorno nel calcio che conta, ad onor del vero, è il suo compagno di squadra ed ex viola Federico Bernardeschi.

Ecco le sue parole a Tuttosport: “Devo solo aspettare, ma so benissimo di aver lasciato un grande ricordo alla Juventus. Spero in un ritorno a gennaio ai bianconeri, ho tanta esperienza e trasmetterei un gran pezzo di DNA del club ai più giovani. Europei? Sono a disposizione di Spalletti”.