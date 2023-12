Bernardeschi: "Sempre grato a Paulo Sousa per aver creduto in me quando ero a Firenze e avermi dato la 10. Con Chiesa e Vlahovic..."

Durante una diretta con Sportmediaset, l'ex attaccante della Fiorentina Federico Bernardeschi ha parlato anche del suo passato in viola: "Uno degli allenatori che mi ha fatto crescere di più è stato Paulo Sousa alla Fiorentina. Ha creduto in me, mi ha fatto esordire e mi ha dato la maglia numero dieci. Avevo solo vent'anni, ero giovane, ma mi ha fatto crescere molto.

Vlahovic e Chiesa? Sono due amici, li sento spesso. Il loro valore non si mette in discussione. Credo che possano essere il futuro della Juventus".

