Kostiuk: "Abbiamo creato ma non finalizzato, la Fiorentina ne ha approfittato. Dopo il cambio modulo di Vanoli..."

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, l'allenatore della Dinamo Kiev Ihor Kostiuk è intervenuto in sala stampa: “Abbiamo cercato di creare delle occasioni e ci siamo riusciti, ma senza concludere quanto fatto. La Fiorentina ne ha approfittato”.

“Abbiamo studiato la Fiorentina e il suo gioco. In effetti all’inizio della ripresa siamo stati più aggressivi, ma abbiamo anche notato che Vanoli ha cambiato modulo e impostazione tattica. Effettivamente non siamo più riusciti a creare molto, lo riconosco”.

“Conosco Zacharchenko, ha giocato nelle giovanili dove ho allenato. Anche oggi non mi pento di averlo messo, secondo me ha giocato bene e ha fatto esperienza. A un certo punto, però, Kean ha segnato”.