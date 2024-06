Ivan: "Terracciano in questo stagione ha salvato la Fiorentina, ma per migliorare serve altro. Ecco chi prenderei"

Questo pomeriggio l’ex portiere della Fiorentina Andrea Ivan, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di valutare il mercato dei viola, con particolare riferimento a Pietro Terracciano. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"La Fiorentina dovrà sicuramente comprare qualcosa. A me hanno sempre insegnato che la spina dorsale di una squadra, è il cuore di un gruppo. Terracciano lo ritengo un buon portiere, mi è piaciuto molto quest’anno perchè ha salvato i viola in molte occasioni con le sue parate. Quello che non mi piace di lui è il carattere: caratterialmente sembra morto. Anche quando prende gol l’ho visto arrabbiarsi difficilmente e questo secondo me la squadra lo percepisce. Secondo me, cosa che non ha mai fatto la Fiorentina negli ultimi anni, si dovrebbe puntare su un portiere già affermato, un portiere che abbia anche carattere. Preferirei un profilo del genere anziché la meteora di turno o il giovane che cresce da noi e poi va a giocare altrove. Proverei a mettere un profilo del genere accanto a Terracciano, sono convinto che anche lui ne gioverebbe. Comunque sia se si deve cambiare qualcosa partirei comunque da altri ruoli. Preferirei uno che guidasse meglio la squadra assieme a tutta la difesa”.

Ha poi concluso scherzando: “Chi prenderei? Neuer! E’ alla fine della carriera ma credo che lui nella Fiorentina, in un campionato italiano dal livello di quello attuale, sono convinto che ci starebbe alla grande. Considerando che ha anche 37 anni sicuramente costerebbe meno dal punto di vista del cartellino. A parte le battute non ho nomi da sponsorizzare, Terracciano è un profilo che calza con la squadra attuale, ma se si vogliono vincere le partite è chiaro che il livello va alzato anche tra i pali”.