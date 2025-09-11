Dopo il premio Rocco, per il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, è la volta anche del Torrino d'Oro che il difensore viola ha commentato così da San Frediano:

"In due settimane ho vinto più premi che in tutta la mia vita (ride ndr). So che per tutta Firenze questo è un grandissimo evento, sono veramente felice di ricevere questo premio. Bove? Vedere Edo è stato davvero bello, siamo stati tanto in contatto in questi mesi. Farò un salto dopo a una cena che aveva organizzato lui appositamente, è un ragazzo spettacolare, ci ha lasciato qualcosa di incredibile ed è un rapporto con lui che andrà avanti per tanto tempo. In video chiamata ci sentiamo quasi tutti i giorni, sa sempre tutto della squadra ed è bello averlo rivisto con noi al campo.

Lamptey? E’ un ragazzo super sorridente, per ora parla solo inglese, io non lo parlo molto bene perché ci siamo detti quelle poche cose, l’ho visto carico e motivato. Ci vorrà tempo anche per lui ma è un buon inizio.

Cosa serve per far bene? Noi in primis ci aspettavamo qualcosa in più però guardando alle partite, ci dovremo abituare a più impegni. A inizio campionato fare 4 partite tutte fuori non è stato facile. Soprattutto a Torino siamo rimasti delusi, il pareggio ci stava ma volevamo la vittoria e siamo carichi per sabato anche se troviamo la squadra più forte della Serie A.

Obiettivo trofeo? Deve essere un nostro obiettivo, ci siamo arrivati vicino tante volte ma non è bastato. Io i ragazzi che sono qui da tanti anni vogliamo regalare qualcosa di bello a Firenze. Alla gente, alla memoria di Joe Barone che ci manca tanto".