Il ds della Lazio Fabiani muove accuse pesanti verso un agente internazionale: avrebbe interferito nelle trattative per... un obiettivo della Fiorentina

Regna la confusione in casa Lazio in ambito calciomercato: La Repubblica racconta di Fabiani, diesse dei biancocelesti, che avrebbe sporto denuncia verso un agente internazionale relativa a tre trattative portate avanti dalla squadra di Lotito, una delle quali riguarda un giocatore sondato anche dalla Fiorentina.

Accuse pesanti

Infatti, Fabiani lamenta i reati di diffamazione aggravata e aggiotaggio portati avanti dall'agente Ylan Singer, che a detta sua avrebbe messo bocca su tre trattative in entrata per i biancocelesti screditando la società direttamente con gli agenti dei giocatori. Nello specifico, si parla delle trattative per Taylor - poi arrivato davvero alla Lazio -, Loftus-Cheek e Samardzic.

Nulla di fatto

Sì, anche il trequartista dell'Atalanta è stato vicino alla Lazio, dopo l'interessamento della Fiorentina non andata a buon fine. Ennesima pagina nera della stagione dei biancocelesti e una relazione col calciomercato che quest'anno non è mai veramente sbocciata.