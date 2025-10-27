Una diretta del tutto particolare quella che hanno visto i telespettatori di Fiorentina-Bologna che hanno seguito la partita su Sky Sport. Non sono passate inosservati anzi, inascoltati, i commenti dei tifosi viola sul match del Franchi.

I microfoni di Sky

I microfoni di Sky erano infatti posizionati troppo vicini alle tribune dello stadio di Campo di Marte e durante i 90 minuti, oltre alla voce dei commentatori, si sono sentite nitidamente anche quelle dei tifosi fiorentini vicini agli apparecchi dell'emittente televisiva.

Tra frasi colorite e grandi verità

Una partita di certo non esaltate dal punto di vista del gioco viola, mischiata alla rivalità con la squadra bolognese, ha fatto sì che i commenti fossero anche abbastanza coloriti. Diciamo così. Tra le altre anche qualche grande verità come quella di un tifoso viola che allo scadere ha detto: “De Gea, vai anche te in area che di un pareggio un ci se ne fa di nulla”. Effettivamente, tutti i torti non li aveva. Sky, magari se la prossima volta spostiamo i microfoni…