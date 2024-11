Vittoria fondamentale per la Fiorentina U18 di mister Capparella, che prova a dileguarsi da una zona scomoda di classifica

Seconda vittoria in campionato per la Fiorentina Under 18 di mister Marco Capparella. La squadra viola ha supera quest'oggi il Monza per 1-0 nel posticipo della 12ª giornata.

A decidere il match è una zampata in pieno recupero (90’+3) di Gianmarco Angiolini, entrato al 54’ al posto del classe 2008 Bassidy Sanogo. Con questi tre punti la Fiorentina aggancia l’Hellas Verona al quattordicesimo posto con 10 punti, scavalcando proprio i brianzoli.