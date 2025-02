Il Verona come la Fiorentina di Italiano: Zanetti non parlerà in conferenza stampa

Come riportato da TuttoHellas.it, come accadeva la scorsa stagione a Firenze durante la gestione Italiano, il tecnico degli scaligeri Paolo Zanetti conferma una consuetudine ormai diventata “moda” tra i club di Serie A: l’allenatore dell’Hellas Verona non prenderà parte ad alcuna conferenza stampa della vigilia.

L'1-4 contro l'Empoli ha fatto scattare il “silenzio stampa”

Le motivazioni sarebbero da ricercare nella volontà, ormai espressa da qualche mese da parte della dirigenza, di compattare il gruppo per cercare anche quest’anno di riuscire a tagliare il traguardo chiamato salvezza. La decisione fu presa dopo la pesante sconfitta casalinga per 1-4 contro l’Empoli, arrivata dopo tre sconfitte consecutive, che mise in forte dubbio la panchina di Zanetti.