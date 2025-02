Signori: "Atalanta e Milan per il quarto posto, poi la Fiorentina davanti a Juve e Bologna. Italiano fa divertire, Castro ha un che di Batistuta"

Beppe-gol, al secondo Giuseppe Signori, ex bomber prolificissimo della Serie A anni ‘90, ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sul possibile esito finale dell’attuale massimo campionato:

"Mi piace vedere Lazio e Bologna. Mi ha impressionato quel voler difendere attaccando. Sempre avanti, aggressivi, propositivi, come è sempre piaciuto a me. Oggi in Italiano e Baroni rivedo molti concetti di Zeman: intraprendenza calcistica allo stato puro e la gente si diverte. Castro? Ha un che di Batistuta, sempre in lotta, vede la porta, sa anche giocare con i compagni.

Lotta quarto posto? Atalanta forte, Milan che è in fase di ristrutturazione, Fiorentina, poi Juve e Bologna. Ecco, il Bologna ha dimostrato di saperci stare in Champions: allora perché non pensare che possa tornarci?".