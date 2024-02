Kayode: "Siamo sempre concentrati sul prossimo avversario. Guardiamo come me la caverò stasera contro Felipe Anderson"

Il terzino della Fiorentina Michael Kayode, che stasera giocherà titolare, è intervenuto a Sky Sport, prima della gara contro la Lazio parlando di quello che potrebbe essere un suo duello personale in campo.

“Vedremo come me la caverò contro Felipe Anderson”

Il giocatore viola si è espresso così: "Noi guardiamo sempre al prossimo avversario. La Lazio è un grande squadra. Vedremo in campo come me la caverò con Felipe Anderson".