La consigliera del Comune di Firenze e assessore allo sport Letizia Perini ha parlato in Consiglio Comunale, rispondendo al question time richiesto dal consigliere Massimo Sabatini sul tema Artemio Franchi.

Gli aggiornamenti sui lavori

“Le fondazioni di copertura sono state avviate il 20 gennaio, in anticipo rispetto alla data del cronoprogramma. Per i montaggio dei gradoni, l'avvio delle lavorazioni ha preso avvio nel novembre 2025, allo stato attuale il 60% è già stato realizzato in stabilimento. Il montaggio della copertura avverrà in tempo e si conferma che il termine della fase è previsto per il 26 agosto 2026”.

Il pennone andrà ristrutturato

“Per quanto riguarda le attività di restauro e rinforzo della Torre di Maratona si precisa che le operazioni sono concluse, ma serve ancora rinforzare strutturalmente il pennone. In fase preliminare non è stato possibile fare verifiche tecniche precise al pennone per prevedere il sostegno del bandierone storico, cosa che hanno permesso i ponteggi. Pur non emergendo criticità, il pennone andrà sostituito. Quando lo faremo, i ponteggi saranno tolti”.