Barišić: "La Fiorentina rimane la strafavorita, ma siamo in una buona posizione. Giocare al Franchi è un privilegio per noi"

Alla vigilia del playoff di ritorno contro la Fiorentina, l’allenatore del Rapid Vienna Zoran Barišić è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Giocare qui è un privilegio, così come aver vinto contro una squadra italiana. Siamo in una buona posizione, nonostante la Fiorentina sia la strafavorita. Dobbiamo fare anche i conti con qualche assenza, ma pensiamo soltanto a fare bene".

Sulle assenze: “Abbiamo delle opzioni che ho preso in considerazione, però non penso troppo a queste cose. Porterò la difesa un po' più avanti del solito, ma l'importante sarà la nostra prestazione sul campo”.

E aggiunge: “Anche se avessi qualcosa in testa, qui davanti non lo direi. Si vedrà tutto domani durante la partita, che ha una storia a sé”.