Alla vigilia della gara di ritorno contro la Fiorentina, valida per un posto nei gironi di Conference League, il calciatore del Rapid Vienna Maximilian Hoffman ha parlato in conferenza stampa: “La partita di domani è tutt'altro che scontata, giochiamo contro una squadra molto forte. La gioia pre-partita è tanta, speriamo in ogni caso di ripetere la sorpresa che abbiamo suscitato nella vittoria dell'andata. Giocheremo con grande intensità".

Sulla partita: “Dovremo andare forte, perché ci aspettiamo una prestazione molto intensa da parte della Fiorentina. Sappiamo benissimo che non sarà come all'andata. L'obiettivo resta cercare di chiudere la pratica il prima possibile”.

Sulle assenze di Burgstaller e Schick: “Sono importanti, ma abbiamo enorme fiducia nel nostro allenatore e nel nostro gioco. Non pensiamo a chi manca, ma solo a giocare bene. Mio rientro dall'infortunio? Contentissimo di essere tornato. Per il momento, sono soltanto tanto felice. Domani voglio tornare a giocare al mio meglio”.

Sul rendimento del Rapid in trasferta: “Non c'è una strategia, sono numeri che fanno piacere. Domani dobbiamo essere aggressivi e attaccare, altrimenti sappiamo che la Fiorentina può farci tanto male. Non pensiamo, comunque, alla psicologia dei gol in casa o fuori casa”.