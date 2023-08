Barisic: "Dobbiamo avere dentro di noi il gene del non ce ne fotte un ca... e andare oltre i nostri limiti per passare contro la Fiorentina"

E' in arrivo a Firenze la formazione del Rapid Vienna che, domani sera, affronterà la Fiorentina nel ritorno di Conference League.

Il tecnico degli austriaci si è lasciato andare a qualche dichiarazione prima della partenza: "La Fiorentina è stata dominante nel primo tempo contro il Lecce e non ha concesso la minima chance all'avversario. Nel secondo tempo però sono bastate due buone ripartenze al Lecce, dopo aver conquistato palla, per pareggiare".

E poi ha aggiunto: “Speriamo di avere dentro di noi il gene del non ce ne fotte un cazzo (testuale ndr), perché non sarà facile affrontare una situazione dove, sulla carta, non abbiamo chance. Comunque faremo del nostro meglio”.

Infine: “Dobbiamo andare oltre i nostri limiti, fisicamente e mentalmente e anche essere fortunati se vogliamo riuscire a passare il turno”.