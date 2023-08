Anche il Rapid Vienna, così come la Fiorentina, esce dall'ultimo turno di campionato con un pareggio. Gli avversari dei viola nei play off di Conference League hanno fatto 1-1 contro il Tirol in casa.

“Dobbiamo pensare partita per partita - ha detto sull'incontro di giovedì il centrocampista del Rapid, Matthias Seidl - Abbiamo ancora abbastanza tempo fino a giovedì. A Firenze andremo a tutto gas”.

Sempre sulla sfida del Franchi ha parlato anche l'allenatore biancoverde, Zoran Barisic: "Dobbiamo stare attenti. Esercitare costantemente pressione e creare occasioni per segnare, questa è la mia massima priorità. Continueremo a farlo anche a Firenze”.