Corvino riporta in Serie A un ex attaccante (poco fortunato in viola) della Fiorentina

L’ultima stagione al Besiktas non è andata come sperava e adesso Ante Rebic torna in Serie A, dopo l'esperienza in Turchia al Besiktas.

E’ ufficiale il suo passaggio dell'ex Fiorentina al Lecce di Pantaleo Corvino. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore croato Ante Rebic classe 1993, nell’ultima stagione al Besiktas“.