Non solo la Fiorentina su Adli, il centrocampista del Milan piace molto anche in Ligue 1

La Fiorentina è in pressing su Yacine Adli. Il club viola ci sta provando - ribadisce Gianluca Di Marzio - per il centrocampista francese del Milan. In corso i contatti tra le parti.

La Fiorentina ci sta provando con decisione per Yacine Adli: i viola sono in pressing sul centrocampista francese di proprietà del Milan. In corso contatti tra le parti, c'è anche un inserimento del Marsiglia di De Zerbi per riportare il centrocampista in Ligue 1.

Attenzione dunque al possibile inserimento del Marsiglia, club in cui milita attualmente Jordan Veretout, che potrebbe tornare attuale anche in ottica Fiorentina.