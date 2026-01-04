L'Inter schianta il Bologna di Italiano e torna in vetta, rossoblù sempre in zona Europa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria netta nel posticipo di San Siro per l'Inter che ha battuto 3-1 il Bologna nel posticipo serale. Nerazzurri avanti nel primo tempo con un gran sinistro dal limite di Zielinski, in transizione. Raddoppio invece nella ripresa da parte di Lautaro Martinez, di testa su calcio d'angolo. La terza rete è arrivata sempre su corner ma con Thuram che ha deviato di spalla in porta, quasi senza accorgersene. Gol della bandiera per il Bologna da parte di Castro che ha girato in porta un cross di Lykogiannis: Inter che torna così in vetta mentre i rossoblù restano in zona Europa.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 39, Milan 38, Napoli 37, Roma 33, Juventus 33, Como 30, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Torino 23, Udinese 22, Cremonese 21, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Fiorentina 12, Verona 12, Pisa 12.