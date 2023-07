Corriere dello Sport-Stadio: Arthur in arrivo

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sul mercato viola: “Arthur in arrivo”. Sottotitolo: “La Fiorentina aspetta il sì della Juve: è pronta a coprire metà dell’ingaggio”. Sommario: “Il regista guadagna 5 milioni Italiano è sicuro di rilanciarlo Giorni cruciali anche per Dia: giovedì scade la clausola”.

A pagina 7 grande spazio a: “Viola, la rata di Vlahovic è lo sconto per Arthur”. Sottotitolo: “La Fiorentina vuole pagare solo 15 milioni a giugno 2024 grazie al credito che ancora vanta per Dusan. E c’è il nodo stipendio”.

In taglio basso infine: “Franchi, Padovani e Viola Park: si alza la tensione”. E inoltre: “Atteso il placet per l’apertura al pubblico del nuovo centro”.