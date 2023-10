Lo scandalo delle scommesse rischia di investire anche la FIGC: "La Lega Serie A ha chiesto le dimissioni di Gravina"

Lo scandalo legato alle scommesse nel calcio rischia di investire anche i vertici della federcalcio nazionale. Secondo quando riportato da Il Sole 24 Ore, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato al centro di un duro attacco da parte di diversi esponenti della Lega Serie A, che ne hanno chiesto le dimissioni.

Non solo le sue, ma anche quelle di altri vertici della istituzioni calcistiche, come il deputato Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura. Uno scandalo, lo ripetiamo, che sembra essere solo all'inizio.