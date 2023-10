Tonali e un 'passatempo' che rischia di costargli carissimo. Il centrocampista ex Milan andrà in terapia per superare la ludopatia

Il Corriere della Sera ricostruisce l'addio di Sandro Tonali dopo lo scandalo scommesse alla nazionale italiana e il suo ritorno in Inghilterra. Prima di prendere il volo privato organizzato dal Newcastle, l'ex centrocampista del Milan si è circondato dei suoi affetti, ammettendo di aver ceduto a quelli che per lui erano solo 'passatempi', che ora rischiano di costargli caro.

Per questo, si legge sul giornale i suoi procuratori hanno proposto a Sandro di seguire un percorso di terapia per superare il problema della ludopatia, consiglio che Tonali seppur con vergogna ha accettato. Il giocatore sa di aver sbagliato, ma lo ha fatto più per leggerezza che per dolo ed è ora pronto a pagare le conseguenze.