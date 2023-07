Martinez Quarta: "Vogliamo portare a Firenze un trofeo. Dobbiamo dare il 200% per ripagare quello che ha fatto Commisso"

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, in un'intervista rilasciata a DAZN, ha parlato della stagione che sta per iniziare: “Da parte nostra c'è tanta voglia di portare a Firenze un trofeo. Sappiamo che abbiamo entusiasmo e abbiamo anche un'idea di gioco. Vogliamo riconfermare quello che abbiamo fatto la scorsa stagione e vogliamo tutti riuscire a vincere qualcosa”.

Poi ha aggiunto: “Siamo orgogliosi per quello che ha fatto dirigenza (riferimento al Viola Park ndr). Dobbiamo dare il 200% per ripagare quello che ha fatto Commisso. So che sono uno dei più vecchi della squadra, voglio dimostrare tutto quello che ho imparato in questi anni e dare a questa formazione la garra argentina. La partita che aspetto di più? Forse quella con la Juventus. Qui a Firenze è importante e poi non la vinciamo da diverso tempo. I tifosi ci caricano sempre e ci fanno sentire il loro affetto dentro il campo”.

E infine: “Italiano ci ha dato un'identità di gioco e noi possiamo giocare tranquilli con tutte le squadre, anche le più grandi. Questo è il fatto più importante, avere un'idea di gioco. La Fiorentina di quest'anno non cambierà tanto, però abbiamo molte cose da migliorare, soprattutto difensivamente e ci stiamo lavorando”.