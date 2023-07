Una disfatta che ha dato l'impulso decisivo ai dirigenti della Fiorentina. Le motivazioni di Sutalo e la posizione non più solida di Quarta

Nella mente dei dirigenti della Fiorentina, qualcosa è scattato nelle ultime ore e il 5-0 patito al Marakana con la Stella Rossa ha dato l’impulso decisivo sia a smuovere il mercato in entrata che a valutare altre uscite. Questo è quello che si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

E allora ecco che la Fiorentina potrebbe fare affidamento sulle motivazioni di Sutalo per trovare una soluzione alle proprie falle difensive, emerse in modo palese nella disfatta di due giorni fa.

Sull'altro fronte invece, la posizione di Martinez Quarta non è così solida: oltre a dare l’impressione di non essere più nelle grazie di Italiano, l'argentino ha pure il contratto in scadenza nel 2025.