Flachi: "Italiano è il migliore tra i tecnici emergenti. Nemmeno De Zerbi ha raggiunto i suoi risultati. Ci sta che approdi in una big"

A 1 Station Radio ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, intervenendo anche sul futuro di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: "Se per lui è arrivato il momento di una big? È brutto dirlo, ma ci può stare. È un allenatore che è sempre migliorato nella sua carriera. Ha vinto campionati di B e C, si è salvato ed è arrivato nelle finali di coppe. Anche lo stesso De Zerbi, che ha avuto grandi meriti sul campo, non ha raggiunto gli stessi risultati di Italiano.

È il migliore tra i tecnici emergenti. A mio avviso, quando un allenatore arriva a un certo livello, è giusto che spicchi il volo, che cerchi motivazioni nuove da un’altra parte. È giusto che possa ambire a qualche grande club".