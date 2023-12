Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina e di Vincenzo Italiano, a Radio Bruno Toscana: “Un allenatore bravo, che studia l'avversario e che lavora tantissime ore al giorno sul campo, che vive per il gioco, secondo voi non ha preparato una Fiorentina alternativa senza Gonzalez e Bonaventura? Dentro una partita ci sono tante partite diverse, questo bisogna capire di quello che sta facendo Italiano. Vogliamo dare poi dei dati? Punti fatti, gol fatti, media gol: tutto migliorato”.

E aggiunge: “Un allenatore che non riesce ad adattarsi è un allenatore mediocre, ma non è il caso di Italiano. Facciamo un esempio: Ranieri è un ragazzo serissimo, si applica tutti i giorni per migliorarsi, ma anche perché è stato messo nelle condizioni per farlo. La squadra è maturata, va detto anche per l'immissione di alcuni giocatori come Arthur. Sarebbe bello leggere l'almanacco delle cazzate su di lui. Qui era nel posto giusto, ma non puoi pretendere che un giocatore che non ha fisico e lancio faccia bene in squadre basate sul contropiede”.