Un ex obiettivo della Fiorentina può lasciare Roma. Lo puntano le concorrenti per la salvezza

Ricordate quando Tommaso Baldanzi era vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina? Per tanto tempo il trequartista ex Empoli è stato un obiettivo di mercato viola, ma alla fine ha scelto la Roma.

Baldanzi, da ex obiettivo viola alla Roma… senza mai imporsi

In giallorosso Baldanzi non è mai riuscito a imporsi e a trovare molto spazio, anzi, spesso resta ai margini delle idee dei tecnici, anche adesso con Gasperini. Così ci sono alcuni club di Serie A che si stanno muovendo alla sua ricerca.

E ora sarà concorrente per la salvezza?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Roma sta cercando l'uscita di Baldanzi per liberare spazio a eventuali rinforzi offensivi, così come il ragazzo classe 2003 vuole maggiore continuità. Occhio all'interesse manifestato da dirette concorrenti della Fiorentina per la salvezza: ci sono Pisa e Verona.