Questa notte sono state giocate alcune sfide dei quarti di finale di Copa Libertadores, e tra i protagonisti della serata c’è anche un ex giocatore della Fiorentina. Balza subito all’occhio la vittoria del Palmeiras sul River Plate, che ha offerto una lezione di calcio a Buenos Aires riuscendo a trovare la vittoria per 1-2 sui padroni di casa. I giganti brasiliani sono partiti con slancio, con Gustavo Gomez che ha segnato un potente colpo di testa dopo soli cinque minuti, lasciando il pubblico di casa sconcertato.

Il Palmeiras mette la gara in discesa già nel primo tempo

Sin dal fischio d’inizio i brasiliani hanno affrontato la partita con un’intensità straordinaria, superiore a quella degli avversari. Vitor Roque è stato tra i protagonisti, mettendo in difficoltà la difesa del River Plate per larghi tratti della sfida con le sue galoppate sulla fascia. La rete decisiva è arrivata al quinto minuto, quando Gustavo Gomez è riuscito a battere Franco Armani su calcio d’angolo: il brasiliano è saltato su tutti e di testa è riuscito a trafiggere il numero uno argentino. Nei minuti finali però i padroni di casa riescono a dimezzare il vantaggio grazia ad un ex viola.

Martinez Quarta tiene in vita il River Plate

Con le spalle al muro, il River Plate ha mostrato il suo carattere negli ultimi minuti della sfida. E la loro insistenza ha dato frutti all'89' minuto, quando Lucas Martínez Quartá ha sfruttato un passaggio millimetrico di Juan Carlos Portillo e ha spedito il pallone in rete superando Bruno Fuchs: decisiva la deviazione di un difensore, che di fatto manda la palla all’angolino spiazzando il portiere. Ora la sfida si sposta a São Paulo per il ritorno decisivo mercoledì prossimo, con il River Plate che dovrà fare un’impresa per passare il turno: certo è che senza la rete di Martinez Quarta le speranze degli argentini sarebbero ancora minori.