Italiano come Pioli. Ecco il lavoro che dovrà fare l'allenatore con la sua Fiorentina

Abbiamo già scritto nei giorni scorsi come, per una casualità più unica che rara, la Fiorentina si ritroverà a scendere in campo per la prima volta dopo la tragedia Barone, contro il Milan di Stefano Pioli, ovvero quell'allenatore che si trovò a gestire la squadra gigliata dopo l'altra tragedia che ha caratterizzato questi ultimi anni: la morte di Davide Astori.

Italiano come Pioli

Sull'argomento ritorna stamani La Nazione sottolineando come Vincenzo Italiano dovrà essere simile a Pioli nei prossimi mesi. L'attuale tecnico rossonero trasformò il dolore in un collante. Si mise al centro di tutto e riuscì a far credere ai giocatori che il dramma di Udine sarebbe dovuto essere la scossa interiore decisiva.

Agire sugli interruttori della testa

Il lavoro di Italiano sarà anche e soprattutto quello di agire sugli interruttori della testa, della sensibilità e della concentrazione dei suoi ragazzi.