Sono finite da poco le tre partite del mercoledì sera di Serie A. Il Napoli, rientrato il caso Osimhen, ha travolto l'Udinese di Sottil, che dopo averne presi due dalla Fiorentina, ne ha incassati ben quattro dagli azzurri. Un 4-1, praticamente senz'appello, che porta i sigilli di Zielinsky (R), Osimhen, Kvara e l'ex viola Gio Simeone.

Vittoria abbastanza agevole anche per la Lazio di Sarri, che supera il Torino per 2-0. In gol anche qui un ex Fiorentina, Vecino, e Zaccagni. Biancocelesti che provano a risalire la china.

Infine, l'Inter ha perso la sua prima partita stagionale. Il Sassuolo, dopo aver battuto la Juventus, esce vittorioso anche dal Meazza grazie ad un 2-1 che ha del clamoroso. Dopo il gol di Dumfries nel primo tempo, gli uomini di Dionisi sono venuti fuori alla lunga, segnandone due nella ripresa prima con Bajrami e poi col solito Berardi. Un gol meraviglioso quello del numero 10 neroverde.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 15, Milan 15, Juventus 13, Atalanta 12, Lecce 11, Napoli 11, Fiorentina 10, Sassuolo 9, Frosinone 8, Torino 8, Lazio 7, Verona 7, Bologna 6, Monza 5, Roma 5, Genoa 4, Udinese 3, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari 2.