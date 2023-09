Si sono da poco concluse le tre partite delle 18:30 di questo mercoledì di Serie A. Il Milan raggiunge momentaneamente la vetta della classifica battendo per 1-3 il Cagliari, che sfiderà la Fiorentina il prossimo lunedì da ultima in classifica. Dopo il gran gol di Luvumbo, i rossoneri hanno rimontato con reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek.

L'Atalanta espugna il ‘Bentegodi’ e scavalca la Viola (in attesa di Frosinone-Fiorentina): alla squadra di Gasperini basta uno 0-1 sul campo dell'Hellas Verona. Decide un gol di Koopmeiners, poi i nerazzurri sanno soffrire e resistere al contrattacco gialloblù.

L'Empoli, infine, conquista i primi tre punti del suo campionato. Baldanzi firma la vittoria, nonché il primo gol di questa Serie A per gli azzurri. La Salernitana reagisce, crea tanto e colpisce anche un palo nel finale, ma esce dal ‘Castellani’ a bocca asciutta. La sconfitta per 1-0 mette in seria difficoltà Paulo Sousa e i suoi ragazzi.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 15, Milan 15, Juventus 13, Atalanta 12, Lecce 11, Fiorentina 10, Frosinone 8, Napoli 8, Torino 8, Verona 7, Sassuolo 6, Bologna 6, Genoa 4, Monza 5, Roma 5, Lazio 4, Udinese 3, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari 2.