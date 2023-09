Si avvicina Fiorentina-Cagliari, in programma lunedì prossimo, ma con ancora un turno di campionato da giocare prima di questa sfida. I sardi, da inizio stagione, devono fare i conti con l'infortunio del miglior giocatore della scorsa annata, Gianluca Lapadula.

Difficile ipotizzare il ritorno in campo dell'italo-peruviano proprio al ‘Franchi’. Ecco che cosa ha detto lui, intervistato a Domus Rossoblù: “Sto sempre meglio e sto lavorando per rientrare il prima possibile. Purtroppo non posso dare date precise, stiamo lavorando per limare qualcosa sui tempi. Quindi ancora non so quando rientrerò”.