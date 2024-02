Un "no" per la Fiorentina e non solo. Il retroscena che ha portato Berardi a rimanere a Sassuolo

La Fiorentina ci ha provato più volte, per arrivare a Domenico Berardi del Sassuolo. Tanti, al tempo stesso, i “no” da parte degli emiliani, le cui alte richieste non sono mai state anche lontanamente accontentate. Ma non soltanto dal club viola.

Il retroscena su Berardi

Tuttomercatoweb.com svela un retroscena per quanto riguarda Berardi. La Juventus ha tentato di intavolare una trattativa col Sassuolo, essendo disposta anche a cedere in prestito Matias Soulé, attuale stellina del Frosinone. Anche qui, i neroverdi non hanno battuto ciglio. E la richiesta è sempre la stessa: 35 milioni di euro, no a contropartite.